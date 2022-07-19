كيف تُلحق نجلك ببرنامج موهبة؛ للمشاركة في المسابقات العالمية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
توفر مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع عدة طرق لاكتشاف النوابغ والموجودين من جميع مناطق المملكة.
وأوضح انفوجراف نشرته “قناة السعودية” على “تويتر” أهم وسائل اكتشاف المواهب، وهي:
-البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.
-مسابقة “بيبراس” موهبة في المعلوماتية.
-مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات
-مسابقة “موهوب”للقدرات العلمية، ولها عدة خطوات متمثلة في:
*تستقبل الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلي السادس متوسط.
*يخضع الطلاب المختارون لتدريبات مكثفة في عدة ملتقيات.
*تشمل مجالات الرياضيات والفيزياء والأحياء والمعلوماتية.
*يبدأ التسجيل أونلاين بعد شهر.
*تبدأ باختبار عبر الإنترنت.
وذكرت أيضاً مجالات اهتمام المؤسسة، وهي:
-الموهوبون في المجالات العلمية.
-المبدعون في المجالات الأدبية والإنسانية.
كما أشارت إلى المزايا التي تقدم لطلاب “موهبة” ، وتشمل:
-قد يلتحقون بالجامعات بدون سنة تحضيرية.
-الابتعاث الخارجي.
-تتعاون معهم شركات مثل أرامكو وسابك.
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