كيف تُلحق نجلك ببرنامج موهبة؛ للمشاركة في المسابقات العالمية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توفر مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع عدة طرق لاكتشاف النوابغ والموجودين من جميع مناطق المملكة.

وأوضح انفوجراف نشرته “قناة السعودية” على “تويتر” أهم وسائل اكتشاف المواهب، وهي:

-البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

-مسابقة “بيبراس” موهبة في المعلوماتية.

-مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات

-مسابقة “موهوب”للقدرات العلمية، ولها عدة خطوات متمثلة في:

*تستقبل الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلي السادس متوسط.

*يخضع الطلاب المختارون لتدريبات مكثفة في عدة ملتقيات.

*تشمل مجالات الرياضيات والفيزياء والأحياء والمعلوماتية.

*يبدأ التسجيل أونلاين بعد شهر.

*تبدأ باختبار عبر الإنترنت.

وذكرت أيضاً مجالات اهتمام المؤسسة، وهي:

-الموهوبون في المجالات العلمية.

-المبدعون في المجالات الأدبية والإنسانية.

كما أشارت إلى المزايا التي تقدم لطلاب “موهبة” ، وتشمل:

-قد يلتحقون بالجامعات بدون سنة تحضيرية.

-الابتعاث الخارجي.

-تتعاون معهم شركات مثل أرامكو وسابك.