محمد بن مسعود - الدمام - السورية بيسان إسماعيل تستفز الجمهور بفستان مصنوع من الدولارات (صور)
نشرت وسائل إعلام، الثلاثاء، صورًا للنجمة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل وهي ترتدي فستاناً مصنوعاً من الدولارات .
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وظهرت بيسان إسماعيل في الصور وهي تتجول بشكل مستفز في أحد المراكز التجارية مرتدية فستاناً مصنوعاً من الدولارات .
وبدا فستان بيسان طويل وواسع على طريقة تصميمات فساتين الأميرات ومصنوع من الدولارات، التي صرحت أنها أرباح قناتها على يوتيوب، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان .
وقالت أن فستانها مصنوع من أرباح قناتها على يوتيوب مؤكدة أن الفستان يضم أوراق نقدية من فئة الدولار والمائة دولار تصل لـ20 ألف دولار .
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