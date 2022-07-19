محمد بن مسعود - الدمام - السورية بيسان إسماعيل تستفز الجمهور بفستان مصنوع من الدولارات (صور)

نشرت وسائل إعلام، الثلاثاء، صورًا للنجمة واليوتيوبر السورية ​بيسان إسماعيل​ وهي ترتدي فستاناً مصنوعاً من الدولارات .

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وظهرت بيسان إسماعيل في الصور وهي تتجول بشكل مستفز في أحد المراكز التجارية مرتدية فستاناً مصنوعاً من الدولارات .

وبدا فستان بيسان طويل وواسع على طريقة تصميمات فساتين الأميرات ومصنوع من الدولارات، التي صرحت أنها أرباح قناتها على يوتيوب، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان .

وقالت أن فستانها مصنوع من أرباح قناتها على يوتيوب مؤكدة أن الفستان يضم أوراق نقدية من فئة الدولار والمائة دولار تصل لـ20 ألف دولار .