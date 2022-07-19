شاهد.. طبيب جلدية يكشف عن أكثر الأمراض انتشار مع ارتفاع درجات الحرارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشف الدكتور أحمد سالم، وهو طبيب جلدية، ومؤسس حملة “صاحب ظلك” عن أكثر الأمراض الجلدية المنتشرة في فصل الصيف.

وأوضح في تصريحات لـ الإخبارية أن “حب الشباب” يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة، موضحا: “بيحصل زيادة في التعرق وفي الإفرازات الدهنية ما يؤدي إلى كثرة حب الشباب”.

وأشار إلى ن الأمراض الفطرية التي تحدث بين ثنايا الجلد؛ تزيد بسبب الحرارة، لافتا إلى أن الهدف من مبادرة “صاحب ذلك” التي دشنها مؤخرا، هو توعية الناس من مخاطر تلك الأمراض.