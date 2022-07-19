محمد بن مسعود - الدمام - نشرت منصة أبشر أهم الإستفسارات التي تتلقاها علي مدار الأسبوع بخصوص الخدمات التي تقدمها. وأوضحت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أبرز هذه الأسئلة واجاباتها، وهي: أولا: هل يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر؟ ج/نعم، يمكن ذلك من خلال نقل الخدمات، يرجي الاطلاع علي شروط الخدمة قبل تنفيذها، وأوضحت طريقة الوصول للخدمة(تبويب العمالة > خدمات > نقل الخدمات). ثانيا: مامدة نقل ملكية المركبة من خلال منصة أبشر؟ ج/يتم نقل الملكية مباشرة إلكترونيا بعد اتمام المبايعة. أخبار قد تهمك ثالثا: ما خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية؟ ج/الدخول علي منصة أبشر، واختيار استعلامات من تبويب خدماتي>المرور>الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية. رابعا: هل أستطيع إسقاط مركبتي المنتهية رخصة سيرها؟ ج/نعم تستطيع إسقاط أي مركبة سواء كانت رخصة سيرها منتهية أم سارية، وذلك باتباع الخطوات الموجودة في صفحة الخدمة www.absher.sa/vds. خامسا: هل يمكن إسقاط مركبة من دون لوحات ولم يتم الإبلاغ عن فقدان اللوحة؟ ج/لا يمكن ذلك، ويتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة أولا، ثم التوجه إلي مراكز بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبة.

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المخالفات.. أبشر تجيب على أهم 5 أسئلة تلقتها المنصة في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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