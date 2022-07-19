شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات صحية وإغلاق 6 منشآت تجارية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة نجران أمس 30 جولة تفتيشية أسفرت عن تسجيل 10 مخالفات للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية وأغلقت 6 منشآت تجارية مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية، وتوفير كافة سبل السلامة الصحية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت، ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعمال مع تدني مستوى النظافة ورخص منتهية بالإضافة إلى مخالفات المباني والتجهيزات.