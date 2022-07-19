فتح بوابات سد وادي ثريبان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
فتح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات اليوم، بوابات سد وادي ثريبان بمركز العرضية الجنوبية بحسب الخطة التشغيلية للسدود بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن فتح سد وادي ثريبان من أجل سقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية، ولتفريغ أحواض السدود استعدادًا لتنظيف الطمي والرسوبيات من الحوض التخزيني خلال أيام الجفاف.
يذكر أن سد ثريبان بالعرضية الجنوبية يبلغ ارتفاعه 20.50 م وبطول 149م وتخزين مياه بسعة 270 ألف متر مكعب، ومن السدود غير المخصصة للشرب.
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