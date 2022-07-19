عاجل.. حرائق لندن تصل المنازل السكنية وإعلان حالة الاستنفار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

وصلت الحرائق اليوم الثلاثاء إلى عدد من المباني والتجمعات السكنية، في مدينة لندن، ما فع بالسلطات إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وقال عمدة مدينة لندن، صديق خان، إن الوضع في المدينة “حرج”، داعيا الناس ليبقوا آمنين، لافتا إلى أن عناصر الإطفاء يعملون تحت ضغط كبير.

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وتحرك المئات من عناصر الإطفاء من أجل السيطرة على عشرة حرائق على الأقل حول لندن، بحسب “سكاي نيوز”.

وفي إحدى البلدات الواقعة شرقي لندن، تعرضت عدة بيوت للدمار، فيما تضررت أخرى بشكل كبير، من جراء الحرائق.