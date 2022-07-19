مختصة تنصح بشرب كمية ماء تُعادل الكافيين يوميًّا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نصحت إخصائية التغذية العلاجية آلآء الفيفي، بشرب الماء بكمية معادلة للكافيين يوميًا.

وأكدت إخصائية التغذية العلاجية، أن الإنسان لا بد أن يأخذ كامل احتياجاته من السوائل على مدار اليوم سواء كانت مشروبات باردة أو دافئة، وذلك معدل من 2.5 إلى 3 لترات سوائل على الأقل، خصوصًا مع أجواء الحر.

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