محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات دعت التأمينات الاجتماعية عملاء أنظمة التقاعد، متابعتهم سير معاملتهم وطلباتهم إلكترونياً. وأوضحت أن هذه الخدمة تسمح بمتابعة المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة عبر قنوات الخدمة والتواصل: مراكز الخدمة – البوابة الإلكترونية – تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية. أخبار قد تهمك وتشمل الخدمة أي معاملة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين والتي بناءً عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، وأي طلب يتم تقديمه من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الإلكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال). خطوات الخدمة تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد. اختيار خدمة “متابعة الطلبات” من القائمة الجانبية. سيتم عرض آخر الطلبات وحالتها.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من التأمينات الاجتماعية لـ عملاء أنظمة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.