وكالة “موديز”: القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات قالت وكالة “موديز”، إن القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، حسبما أفادت الإخبارية في نبأ عاجل. وتوقعت وكالة “موديز” نمو اقتصاد المملكة بمتوسط 3.9 % حتى 2026.

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