اخبار دوليه – تهتك بالدماغ و20 طعنة بالصدر.. مقتل فتاة حامل بالزرقاء في الأردن باستخدام «شاكوش»

محمد بن مسعود - الدمام - استيقظ أهالي محافظة الزرقاء بالأردن على جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها فتاة عشرينية حامل بالشهر الثامن، على يد فني تمديدات صحية «موسرجي» بعد أن أنهى حياتها مستعملاً «شاكوش» ومن ثم طعنها 20 طعنة.

قتلها ولفها بكيس

وقال مصدر أمني أردني لـ «العربية.نت» إن اللجنة الطبية الشرعية انتهت من تشريح جثة الفتاة التي عثر عليها داخل محل في محافظة الزرقاء، حيث كان القاتل أخفى جثتها داخل كيس للنفايات وسكب عليها مادة كيميائية استعداداً لإخفاء الجثة.

وقال المصدر إن الفتاة تبلغ من العمر 22 سنة، وحامل بالشهر الثامن بجنين، وتعرضت لضربات متعددة بـ»شاكوش» على الرأس مما أدى إلى كسر بالجمجمة وتهتك الدماغ، كما تعرضت الفتاة لأكثر من 20 طعنة متعددة في الصدر، إذ أصابت اثنتان من الطعنات الرئة والقلب، ما أدى إلى نزيف دموي شديد إلى جانب وجود جرح قطعي على عنق الرقبة.

بيان أمني

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إن معلومات وردت، أمس الاثنين، لإدارة البحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأكَّد الناطق الإعلامي أنه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما، وأنه ضربها بواسطة أداة راضة أثناء وجودها داخل محله التجاري، مما أدى إلى وفاتها، إذ قام بإخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.