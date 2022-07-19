بمشاركة “هيئة مكافحة الفساد”.. “الإسكان” تنفذ ورشة عمل لتعزيز أنظمة الرقابة والشفافية في الطائف

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نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة المراجعة الداخلية وأحكام الضوابط الرقابية وبمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الثلاثاء)، ورشة عمل بعنوان “تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح” في مقر أمانة محافظة الطائف.

ويأتي تنفيذ ورشة العمل امتداداً للتعاون المستمر بين الوزارة و”نزاهة” لمحاربة الفساد والتوعية بمخاطره، حيث تستهدف الوزارة ونزاهة تنفيذ عدة ورش مماثلة على مستوى الأمانات والبلديات التابعة، وذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني.

واشتملت الورشة على محورين، الأول بعنوان “ضبط وتعزيز الرقابة في المشاريع” قدمها مدير عام المراجعة الفنية والتشغيلية بالوزارة المهندس خالد الزهراني، بينما قدم المراقب الإداري في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نايف القرشي المحور الثاني بعنوان “الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح”.

يذكر أن الوزارة تعمل على تحقيق مستويات متقدمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، والوصول الى درجة متقدمة من الوعي نحو آثار الفساد على المجتمع، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق التطور، والتعاطي بأكبر قدر من الإيجابية مع جهود الدولة الهادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

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Source akhbaar24

