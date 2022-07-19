اتحاد اليد يُسيّر حافلتين لمؤازرة الأخضر الشاب أمام كوريا في الآسيوية

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أعلن اتحاد كرة اليد، تسيير حافلتين لمؤازرة منتخب الشباب في مباراته أمام نظيره الكوري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب والمؤهلة لبطولة العالم أمانيا – اليونان 2023م.



وأشار اتحاد كرة اليد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الحافلة الأولى ستتحرك من منتزه القطيف بالقرب من سنتربوينت عند الواحدة ظهرًا فيما ستتحرك الحافلة الثانية من مواقف نادي الخليج بسيهات في التوقيت ذاته.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد (الأربعاء) مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية، المنامة.

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Source akhbaar24

