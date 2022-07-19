مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء

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المناطق ـ متابعات

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– سكرتير تنفيذي أول (Executive Secretary 1)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب) أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مكتبية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الوصف الوظيفي: أداء أنشطة دعم السكرتارية بما في ذلك الاستجابة للمكالمات والاستفسارات ، وتنسيق سفر العمل وحضور الاجتماعات.

– عالم بيانات (Data Scientist)

المتطلبات: بكالوريوس (رياضيات، إحصاء، علوم حاسب، علوم بيانات، تحليل بيانات، ذكاء اصطناعي) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: أداء أنشطة علوم البيانات مع الإشراف الدقيق بما في ذلك الرياضيات والتحليل الإحصائي على البيانات الصحية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– يفضل توفر الشهادات المهنية والاحترافية المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ (الموافق 1999م) التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1443/12/20هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط من خلال الضغط هنا.

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Source almnatiq

