العقوبة غرامة تصل إلى 10 ملايين.. ضبط مخالفين لتلويثهما البيئة في جدة



︎

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية بغرض جمع النحاس بطريقة غير نظامية في محافظة جدة.

وأشارت اليوم (الثلاثاء) إلى أن المخالفين من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

وأضافت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10ملايين ريال.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .



Source akhbaar24

