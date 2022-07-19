أخضر السلة يُهزم أمام نظيره الجزائري بالبطولة العربية للشباب (صور)



︎ هُزم المنتخب الوطني لكرة السلة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجزائري بنتيجة (69-29) ضمن منافسات البطولة العربية للمنتخبات للشباب. وانتهى الشوط الأول بتأخر المنتخب الوطني بنتيجة 34-13 قبل أن تنتهي المباراة بفوز منتخب الجزائر بنتيجة 69-29. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

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