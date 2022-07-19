طرح تذاكر مباراتي الأخضر أمام “موريتانيا” و “العراق” في كأس العرب تحت 20 عامًا



︎ طُرحت تذاكر مباراتي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا أمام نظيريه الموريتاني والعراقي ضمن منافسات بطولة كأس العرب. ويستعد المنتخب الوطني تحت 20 عامًا لمواجهة نظيره الموريتاني غد يوم (الأربعاء) فيما سيلتقي نظيره العراقي يوم (الثلاثاء) الموافق 26 يوليو الجاري. وتنطلق يوم غد الأربعاء بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عامًا في نسختها الثامنة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة 18 منتخبًا.

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