رئيس الشورى يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي

استقبل رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ اليوم، نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا محمد هدايت نور، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًا، وذلك في مكتبه بمقر المجلس في الرياض.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء بنائب رئيس المجلس الاستشاري في إندونيسيا، متطلعًا إلى تعزيز العلاقات وتنميتها بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي، كما استعرض معاليه الجهود التي يقوم بها مجلس الشورى فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، من خلال الزيارات والمشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ونقل نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا تحيات رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، مستعرضاً في الوقت ذاته آلية العمل البرلماني في إندونيسيا.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين البلدين، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الزيارات بين المجلسين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل والتعاون البرلماني الثنائي المشترك بين المجلسين، مما يسهم في زيادة التنسيق بينهما في المحافل والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

إلى ذلك أقام رئيس مجلس الشورى مأدبة غداء على شرف نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بإندونيسيا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية بمجلس الشورى أحمد المحمادي، وإيمان الجبرين، والمهندس صالح النزهة، و طارق الشمري، و علي العلي، و محمد الحميضي، كما حضر من الجانب الإندونيسي النواب في المجلس الاستشاري الشعبي فضل محمد و هيري هيراوان، و ديكارنو مسجا إبراهيم، وديديك ميس و أندري تارونا، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عبد العزيز أحمد، وعدد من المسؤولين.