شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف مستفيد من مشروع تغذية الأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

واستفاد من المشروع خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، 147.155 شخصًا، حيث جرى فرز 27.974 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1.940 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 3.672 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 10.166 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.

كما جرى فرز 13.488 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 2.563 حالة، فيما حصلت 11.849 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، فيما استفادت 67.573 مراجعة من أنشطة التوعية، و 7.930 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.