اخبار الخليج – المستشار القانوني أحمد فرحان يعلن ترشحه للانتخابات النيابية في «ثامنة الشمالية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان عن عزمه الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، عن الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية.

وأكد في تصريح لصحيفة «الأيام» خوض الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، استجابة لرغبة الأهالي ودعمهم لهذا الخيار، منوهاً إلى أن مملكة البحرينِ بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم رعاه الله، تملك دائماً خيارات التقدم، وتحويل التحديات إلى فرص نجاح، وتوجيه الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات المواطنين الكرام في مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الانتخابات تمثل شاهداً على الإرادة المؤثرة في التغيير نحو الأفضل، وتحقيق الغايات التي انطلقت من أجلها المسيرة الديمقراطية، والتي يمثل مجلس النواب أحد ثمارها، مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي الرفيع، في اختيار الكفاءات التي تمثله تحت قبة البرلمان، وتعبر عن تطلعاته، تشكل خطوة هامة للمشاركة في صياغة مرحلة استثنائية تمكّن من تعزيز الشراكة الشعبية في صنع القرار.

الجدير بالذكر، أن المستشار د.أحمد فرحان قد شغل منصب رئيس هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب في الفترة من 2006-2009م، كما تولى منصب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2011-2015م.