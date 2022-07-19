اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يشيد بدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في تعزيز العمل الخليجي 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، اليوم في مكتبه، الدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب التنفيذي نحو تعزيز أوجه التعاون الخليجي المشترك في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الخليجية في مجال السياسات الاجتماعية، كما وتم بحث سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب التنفيذي للارتقاء بالمشاريع التنموية المستدامة.

من جانبه، أكد الوزير العصفور دعم مملكة البحرين لجهود المكتب التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات لترسيخ المسيرة التكاملية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها الدائم على تحقيق تطلعات مواطني المجلس نحو عمل خليجي مشترك في مختلف القضايا.

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