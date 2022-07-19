اخبار الخليج – نوف جمشير: الانتهاء من تخطيط واعتماد 36 مخططاً تفصيلياً

محمد بن مسعود - الدمام - 26 مخططاً يجري البت في إجراءات اعتمادهم رسمياً

أعلنت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من تخطيط واعتماد 36 مخططاً تفصيلياً في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن الانتهاء من أعمال تخطيط 26 مخططاً آخر يجري حالياً البت في إجراءات اعتمادهم رسمياً، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية في مملكة البحرين والبالغ عددها 96 مخططاً، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.

وأشادت جمشير في الوقت ذاته بما يحظى به القطاع العمراني من دعم واهتمام من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، لضمان استمرارية عجلة النماء والتطور في مجال التنمية العمرانية.

ونوهت بأن الهيئة تعمل من أجل إعداد السياسات العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وحسب معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 المعتمد، حتى تتناسب مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده المملكة، من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل للأراضي وفق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الاحتياجات التنموية لمختلف محافظات المملكة.

وأظهرت الاحصائيات نصف السنوية ارتفاعاً في نسبة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز المعاملات وصل 97% محققة بذلك ارتفاعاً نسبته 22% عن العام الماضي. كما ارتفع عدد الطلبات الواردة للهيئة حيث كانت تبلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 3,520 طلباً أما هذا العام فقد بلغت 3,543 طلباً.

وأشارت بأن هناك عدداً من الخدمات الأخرى حققت النتائج المرجوة في نسبة الإنجاز خلال الفترة المحددة بلغت 100%، وذلك لكل من خدمة تعديل وضعية الأراضي وتغيير التصنيف وطلبات دراسات التأثيرات والسلامة المرورية، فيما حققت خدمة الاستشارات التخطيطية لرخص البناء نسبة مقاربة تمثل 99% ضمن المدة المحددة لإتمامها.

وأوضحت جمشير بأن خدمات متابعة الطلبات والاستفسارات العامة عبر مختلف القنوات من خلال مركز خدمات الزبائن أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المراجعين للهيئة مع التوجه إلى استخدام القنوات الأخرى المتاحة للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث انخفضت نسبة المعاملات المباشرة بنسبة 16%، وعلى الجهة الأخرى ارتفعت المعاملات عبر الواتساب بنسبة 61% أما الاستفسارات المستلمة عبر المكالمات الهاتفية فقد بلغت 4,022 مكالمة بزيادة تصل إلى 34%.