اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، سعادة السفير ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وأشاد سعادة وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في سائر المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني.

حضر اللقاء سعادة الأستاذة دانة خميس عبدالرحمن الزياني وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة.