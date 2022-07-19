شاهد.. صورر من السماء تكشف كيف أصبحت جدة بعد إزالة 28 حيا عشوائيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، صورا عبر حسابها الرسمي على تويتر، أظهرت كيف أصبحت جدة بعد إزالة 28 حيا عشوائيا.

وأظهرت الصور التي تم التقطها بعدسة الكابتن طيار سامي الغامدي، المنطقة خاوية، بينما ظهر التناسق في الأماكن المتبقية في مشهد حضاري حاز إعجاب المواطنين.

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً.

وبينت اللجنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة)، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: (المنتزهات – وقويزة – والعدل والفضل – أم السلم وكيلو 14 الشمالي).