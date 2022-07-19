محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري، وصول سفينة بنزين جديدة إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وذلك بعد فترة إحتجاز لمدة 14 يوماً. أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري، وصول سفينة بنزين جديدة إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وذلك بعد فترة إحتجاز لمدة 14 يوماً. وتحمل سفينة البنزين الواصلة ميناء الحديدة (سندس) كمية 32769 طنا من مادة البنزين. واشارت شركة النفط إلى استمرار تحالف التحالف إحتجاز سفينتي بنزين و غاز قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر على متنها 32 الف طن.. وصول سفينة بنزين إلى ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.