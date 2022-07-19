شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجأة مدوية حول استبعاد الأهلي من دوري أبطال إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص محاولة استبعاد النادي الأهلي المصري، من بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة القادمة 2022.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"‏تفاصيل كثيره في محاولة ابعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة انتظرونا".

الأهلي يشارك في دوري أبطال إفريقيا:

ومن المقرر أن يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة القادمة بشكل رسمي، بالرغم من عدم انتهاء الموسم الكروي في مصر ووقوعه في المركز الثالث.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، المشاركين في البطولات الأفريقية على حسب نتائج الدور الأول من الدوري المصري، حيث جاء الأهلي في المركز الثاني.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.