شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تناقش تعزيز الحوار مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في جدة اليوم، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة السفير رضوان سعيد شيخ.

وبحث اللقاء متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية في 23 مارس الماضي، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون القائم وتعزيز الحوار والتعاون الثنائي بين الطرفين حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز المندوب الدائم أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، على الصعيدين الدولي والإقليمي خاصة الموضوعات المتعلقة بإقليم جامو وكشمير والإسلاموفوبيا والتطورات في أفغانستان.

كما رحب الأمين العام للمنظمة، من جهته، بالاهتمام المستمر الذي توليه جمهورية باكستان الإسلامية لنشاطات منظمة التعاون الإسلامي.