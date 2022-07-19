شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة.. وصول أول أفواج معتمري الخارج غرّة محرّم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توقعات بدخول أكثر من 10 مليون معتمر لعام 1444 هجرية.

- 500 شركة ومؤسسة عمرة تستعد حالياً لاستقبال معتمري الخارج

- أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة و عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة و عضو لجنة الفنادق هاني بن علي العميري أن أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة تستعد حالياً لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام بدءاً من غرة شهر محرم المقبل.

وأوضح أنه بدأ تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية كما بدأ تفعيل وكلاء الخارج من جميع دول العالم بالإضافة إلى أنه بدأ عمل الوكيل الافتراضي لجميع الدول لشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين و أيضا بداية العمل بنظام B2B مجموعات وكلاء الخارج ونظام B2C أفراد.

وأضاف أن أكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهله تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين وهي مؤهله بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

و أشار أن هناك أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية بالإضافة إلى أن هناك 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل " بنك الخليج الدولي • أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

ولفت إلى أن تطور كبير جداً في التقنية الحديثة لشراء برنامج المعتمر و إصدار تأشيرة الدخول خلال دقائق، وقال إن هناك أكثر من 68 شركة نقل الزوار والمعتمرين معتمده من قبل النقابة العامة للسيارات لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات، كما أن هناك أكثر من 1900 مقدم خدمة السكن من الفنادق والشقق المصنفة من قبل وزارة السياحة والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.

وأضاف أن غرة محرم دخول أول أفواج معتمري الخارج لموسم العمرة القادم ومن المتوقع دخول أكثر من 10 مليون معتمر لعام 1444 هجرية، مبينا أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة الحج والعمرة لاستقبال وفرز المعتمرين بالمطارات من خلال شركات مؤهلة، بالإضافة إلى أن هناك شركة معتمدة لمتابعة حالات المعتمرين داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والإرشاد والتوجيه والتنسيق مع مقدمي الخدمات من شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين.

وأكد على أن هناك دور كبير ومهم للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة الممثل للقطاع الخاص من اتحاد مجلس الغرف السعودي في التنسيق بين قطاع الحج والعمرة والجهات الحكومية والرفع بالاقترحات والتوصيات وغيرها.