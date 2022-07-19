«سينيكو» تنهي اتفاقية إدارة مشروع مجمع أمواج لايف ستايل مع شركة «بان للإدارة» 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة البحرين للسينما «سينيكو» عن انهاء اتفاقية ادارة مشروع امواج، حيث كانت الشركة قد أبرمت اتفاقية مع شركة بان للادارة في الـ9 من يناير من العام 2020 لإدارة السينما في مجمع أمواج لايف ستايل.
ووفقا لبيان صدر عن الشركة اليوم، انهاء الطرفان للاتفاقية بشكل متبادل اعتبارا من 6 من يوليو الحالي.
وكانت الشركة قد قدرت تحقيق دخل يصل لـ100 ألف دولار سنويا من رسوم الادارة عن افتتاح دور السينما.
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