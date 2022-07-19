«سداد البحرين» تطلق خدمة «اعرف عميلك إلكترونياً» بالتعاون مع «بنفت»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة سداد البحرين للدفع الإلكتروني عن تفعيل خدمة “اعرف عميلك الكترونيًا” ((eKYC على تطبيق سداد بالتعاون مع شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين،، حيث تسمح هذه الخدمة للمؤسسات المالية بالتحقق إلكترونيًا من هوية العملاء واسترجاع بيانات “اعرف عميلك” للعملاء من الأفراد و الشركات بطريقةٍ آمنةٍ وشفافةٍ من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة مدعومة بأحدث التقنيات بالإضافة إلى ضمان الإلتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الرقابية لمصرف البحرين المركزي مما يساهم في مكافحة عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

وتعد سداد البحرين شركةً رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في البحرين، إذ أنها توفر منصة دفع رقمية شاملة وتقدم حلولًا مبتكرة لجعل عملية الدفع لمختلف الخدمات أكثر سهولة ومرونة.

كما أن نظام سداد للدفع مرخص ومنظم كمزود خدمة دفع ثانوي من قبل مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى حيازاتها شهادة معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) تقديراً لالتزامها الصارم بالمبادئ التوجيهية التي تحمي معاملات الدفع للمستهلكين من خلال حرصها على أعلى درجات الموثوقية واتخاذ أقصى تدابير الأمان.

يجدر بالذكر أن اعتماد خدمة “اعرف عميلك الكترونيًا” ((eKYC سيجعل تجربة المستخدمين للتطبيق أكثر سلاسة وأمانًا، إذ يمكن للمسجلين في تطبيق سداد الاستفادة من شتى خدمات الدفع التي يشملها التطبيق كالخدمات الحكومية وخدمات قطاع الاتصالات والانترنت وخدمات التأمين والخدمات الترفيهية والبطاقات الإلكترونية وغيرها الكثير من الخدمات التي يسهلها التطبيق.

تقدم سداد أكثر من 100 خدمة مختلفة عبر تطبيق سداد والموقع الإلكتروني وأجهزة سداد للدفع الذاتي المتواجدة في أكثر من 1000 موقعًا في أرجاء المملكة وتعمل على مدار الساعة.