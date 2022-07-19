شاهد.. لصّ يحاول سرقة متجر مجوهرات بولاية أمريكية بطريقة غريبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حاول لص بولاية ويسكونسن الأمريكية، سرقة متجر للمجوهرات باستخدام “حجر”، في محاولة لكسر الزجاج الخارجي لفاترينات العرض.

وأظهرت كاميرات المتجر شخصًا مجهولاً يمسك حجرًا ويحاول تحطيم الزجاج، وبعد عدة محاولا باءت بالفشل، رآه أحد المتواجدين داخل المتجر وحاول مطاردته، إلا أنه تمكن من الهرب.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المتجر، فيما تبحث الشرطة عن الفاعل، الذي ظهر في المقطع.