التجارة: 90 ألف متجر إلكتروني لا تملك سجلات تجارية أو «وثيقة عمل حر»

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة التجارة، أن أكثر من 126 ألف متجر إلكتروني مسجل في «معروف»، 35 ألفا منهم لديها سجلات تجارية ووثيقة عمل حر، و90 ألفا لا تملك سجلات تجارية أو وثيقة عمل حر، داعية إلى المسارعة في إصدارها لبقائها في منصة «معروف».

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، لقناة «الإخبارية»، فإن قرار إصدار سجل تجاري لممارسي التجارة الإلكترونية، يأتي لتعزيز الموثوقية بين المتجر والمشتري، مشيراً إلى أن السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر يمكنان من يستخرج أيا منهما من فتح حساب بنكي تجاري لكي يضمن أمواله دون إيقافات، مقارنة بالحساب الشخصي.