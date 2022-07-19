اخبار دوليه – الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لسعادة السيد نيل كرمبتون، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتي عقدت مؤخرا، وأهمية تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يعود بالنفع على الجانبين، كما تم مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.