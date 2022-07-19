رسميا.. رابطة دوري المحترفين تقرر تشكيل لجنة المسابقات برئاسة محمد السليم

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المناطق_الرياض

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة المسابقات، وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الحالية اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022/2021.

وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة كلا من: محمد السليم (رئيسًا)، محمد السليمان (عضوًا)، عبدالرحمن السيار (عضوًا).

من جهته أعرب المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة أحمد الراشد، مثمنًا لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاث السابقة، منذ انتقال أعمال لجنة المسابقات من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنيًا في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.

ومن المقرر كذلك أن يتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية نظراً لاستقالة رئيسها الاستاذ محمد السليم بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات.

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Source almnatiq

