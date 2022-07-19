“التنمية السياحي” يوقع اتفاقية مع شركتين لتأسيس صندوق استثماري بـ 1.5 مليار ريال

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وقع صندوق التنمية السياحي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة ثلاثية بينه وبين شركة “إنيسمور” الأسرع نمواً في عالم الضيافة العصرية وشركة الراجحي المالية.

وتهدف الاتفاقية لتأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة يعمل على تطوير فنادق في مجال الضيافة العصرية “لايف ستايل”، بتمويل قدره 1.5 مليار ريال، لتعزيز الفرص الواعدة في القطاع في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.

وتستكمل الشراكة الجهود التي أعلنها صندوق التنمية السياحي مؤخراً لبحث إطلاق صندوق استثماري لتطوير مجموعة من الفنادق “لايف ستايل” بالتعاون مع “إنيسمور”، في فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة أكتوبر 2021.

وسيستثمر الصندوق وبموجب الاتفاقية، في الصندوق الاستثماري، وتشارك “إنيسمور” في تصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية، كما ستدير “الراجحي المالية” الصندوق الاستثماري وتجذب الاستثمارات، وتعمل الأطراف الثلاثة على تحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لتلك المشاريع.

ووقع الرؤساء التنفيذيون لكل من صندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، و”إنيسمور” قوراف بوشان، وشركة الراجحي المالية وليد الحميد، الذي حضر نيابةً عنه مدير إدارة الاستثمارات العقارية عاصم رقبان، اتفاقية الشراكة الثلاثية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن الاتفاقية تعكس التزام الصندوق التام للاتفاقيات لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، بترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع.

ويهدف الصندوق للترويج للاستثمار في الوجهات السياحية وتوفير مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة لمحبيها، وتوفير حوالي 2000 غرفة فندقية، إلى جانب فرص التدريب المميزة للكفاءات السعودية، وتعزيز جودة الفرص والعروض الاستثمارية في القطاع.

ويشكّل تطوير فنادق من فئة “لايف ستايل” أحد المقومات الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية المملكة؛ للترحيب بالعلامات التجارية الرائدة التي تتمتع بإرث إبداعي عريق وتلعب دوراً فاعلاً في النهوض بالمجتمع.

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Source akhbaar24

