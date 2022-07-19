ما السبب وراء إصدار سجل تجاري للمتاجر الإلكترونية؟.. “متحدث التجارة” يوضح (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، السبب وراء إصدار سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر للمتاجر الإلكترونية.
وأكد في لقاء مع “الإخبارية” ، أن الهدف هو زيادة وتعزيز الموثوقية ، لكونه أهم تحدي بين المتجر الإلكتروني والمتسوق الإلكتروني.
وأبان أنه في حال إخراج المتجر الإلكتروني لوثيقة عمل ، فإنه يكون معروفاً للمستهلك والجهات الحكومية من خلال تسجيل بياناته ، من خلال رقم بطاقة الهوية وسياسية الاسترجاع والاستبدال.
كما أن فتح سجل تجاري يمكن صاحب المتجر من فتح حساب تجاري وليس حساب شخصي، والاشتراك بالتأمينات الاجتماعية .
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Source almnatiq
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