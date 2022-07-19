قيمتها ملايين الدولارات.. سرقة شاحنة مصفحة في أمريكا تحمل مجوهرات وأحجاراً كريمة

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تعرضت شاحنة مصفحة تحمل مجوهرات وأحجارا كريمة قيمتها ملايين الدولارات للسطو، حيث كانت متجهة لمعرض للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة، براندي سوانسون، أن حادث السطو وقع في مدينة فرزير بارك عندما كانت الشاحنة التابعة لشركة خدمات أمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.

وأضافت أن السرقة شملت نحو 30 خزانة مجوهرات وأحجار كريمة تخص 18 عارضا فرديا في معرض في سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، منوهة بأن البضائع كانت في طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها في باسادينا.

من جهتها، أكدت شركة برينكس للخدمات الأمنية، أن المفقودات لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، بينما زعمت مديرة المعرض أن قيمتها نحو 100 مليون.

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Source akhbaar24

