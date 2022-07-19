نائب أمير الشرقية يشهد توقيع 6 اتفاقيات لدعم برامج المسؤولية المجتمعية

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المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، توقيع 6 اتفاقيات شراكة وتعاون بين شركة “سبكيم” وجمعيات متخصصة في برامج المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية دعم القطاع الخاص للمشاريع والأعمال الخيرية والإسهام في خدمة المجتمع من خلال دعم البرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات المتميزة.

وشملت الاتفاقيات التي وُقِّعت بديوان الإمارة اليوم مشاريع وبرامج مختلفة، منها: مشروع شراكة اجتماعية لمدة (5) تدعم سبكيم من خلاله إنشاء برنامج “ارتقاء”، وهو عبارةٌ عن واحة التطوع والمتطوعين المتخصصين مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية، واتفاقية “صندوق موظفي سبكيم” الذي سيتكفّل بتوفير (1000) وثيقة تأمين للأيتام والأرامل في المملكة من خلال جمعية “كنف” الخيرية، واتفاقية مع الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة (إرادة) ستوفر سبكيم بموجبها وسائل النقل والمواصلات لأطفال التوحد ومتلازمة “داون” المستفيدين من خدمات الجمعية.

كما وُقِّعت شراكة مجتمعية مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، واتفاقية شراكة لإنشاء محفظة إقراضية خاصة لـ”سبكيم” لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للفتيات من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك مع مركز بناء الأسر المنتجة (جنى)، واتفاقية أخرى لتعزيز التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية في مجالات تمكين قطاع الجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة.

وقُدِّم خلال الحفل عرض مرئي يبين جوانب متعددة من برامج المسؤولية المجتمعية في “سبكيم”.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “سبكيم” المهندس عبدالله السعدون برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، بتوقيع هذه الاتفاقيات ودعم سموه لمسيرة العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة والمملكة، مشيراً إلى أن دعم شركة “سبكيم” لمشاريع المسؤولية المجتمعية هو أحد أهم أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى خدمة المجتمع.

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Source almnatiq

