خماسي الوحدة الأجنبي ينهي الفحوصات الطبية بنجاح

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واصل لاعبو فريق الوحدة الأجانب، استكمال إجراءات الفحوصات الطبية استعدادًا للموسم الجديد. وأنهى المغربي فيصل فجر والفرنسي جون دافيد بوجيل والكوستاريكي أوسكار دوارتي واللكسموبرجي جيرسون رودريجيز والبرازيلي ألبرتو بوتيا الكشف الطبي بنجاح. ويستعد فريق نادي الوحدة للسفر إلى إسبانيا الجمعة المقبل لإجراء المعسكر الخارجي في مدينة مورسيا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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