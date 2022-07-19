نائب أمير الشرقية يستقبل اللواء القريش واللواء النفيعي

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللواء عبدالله بن محمد القريش بمناسبة تعيينه نائباً لمدير الأمن العام، يرافقه اللواء تركي النفيعي بمناسبة تعيينه مستشاراً بالأمن العام، والعميد جهاد المجحد بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة الشرقية .
وهنا سموه اللواء القريش وزملاءه بمناسبة تعيينهم في مناصب قيادية مختلفة ليواصلوا جهودهم في خدمة الدين والوطن، مثمناً ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم في المنطقة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، نوه اللواء القريش بتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه ومتابعته لمهام شرطة المنطقة الشرقية .
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Source almnatiq
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