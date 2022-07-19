التجارة تغلق مستودعا مخالفا لأنظمة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعا لبيع المنتجات الغذائية بمدينة خميس مشيط لا يوجد لديه سجل تجاري ولم يحصل على التراخيص النظامية الخاصة ببيع المواد الغذائية.

وأوضح فرع التجارة بالمنطقة أن ضبط المستودع جاء خلال تنقيذ الفرق الرقابية جولة دورية على المنشآت المتخصصة ببيع الأغذية حيث تم ملاحظة مخالفة العاملين في المستودع لاشتراطات تخزين الأغذية وعدم وجود عقد مكافحة القوارض ووجود أعقاب سجائر في الموقع، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، ووجود منتجات غذائية مخالفة للائحة الفنية.

وبناء على ما تم ضبطه من مخالفات تم إغلاق المنشأة وحجز المنتجات المخالفة وكميتها قرابة «216663» عبوة وتحرير المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.