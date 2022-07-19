ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز تسوق شهير

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط وإغلاق مستودعين بحي «الحرازات» لتخزين المواد الغذائية، يتبعان لأحد مراكز العروض الشهيرة، بعد رصد أغذية منتهية الصلاحية، ومخالفتهما للاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عمرو الدقس أن فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية بحي «الحرازات» من ضبط المستودعين، حيث اتضح عدم توفر رخصة نظامية وعدم وجود لوحة إرشادية، فضلًا عن سوء حفظ المواد الغذائية وتخزين مواد منتهية الصلاحية.

وفي سياق أعمال الرقابة لمتابعة المواقع السكنية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة، رصدت الأمانة عمارة سكنية بحي البغدادية حولتها عمالة إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية والمنظفات، حيث صُودِر 620 كيلوجراما من المضبوطات.