وأوضحت أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية هي: أن يكون الشخص ذو الإعاقة -المسجل في البرنامج- سعودي الجنسية، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، وخلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، وأن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها أو مزدوجيها (55 درجة وأقل)، وأن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، وألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.
وبينت الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة على النحو التالي:
- الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية
- اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية
- اختيار المركز المراد الالتحاق به من القائمة المنسدلة
- تحديد الخدمات الإضافية -مواصلات
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.