شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل مصطفى محمد من الرحيل عن جالاتا سراي والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المصري مصطفى محمد لاعب منتخب مصر والرمالك السابق من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد العروض المقدمة له للرحيل.

مصطفى محمد يقترب من نانت الفرنسي

ووفقا صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن جالاتا سراي ثد تلقى عرضا من جانب فريق نانت الفرنسي ووافق على عرض الفريق الفرنسي بالفعل من أجل ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم المقبل، مقابل 250 ألف يورو مع خيار الشراء الغير إلزامي مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وأكدت الصحيفة مصطفي محمد، سيغادر بالفعل المعسكر الخاص بفريق جالاتا سراي اليوم الثلاثاء، للسفر إلي فرنسا من أجل إجراء الكشف الطبي مع نانت.

وأضافت أنه سيتم الإعلان رسميًا عن صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي إلي نانت الفرنسي، بعد إجراء الكشف الطبي غدًا الأربعاء.

مشوار مصطفى محمد الاحترافي

وكان قد انتقل مصطفى محمد لصفوف جالطة سراي في عام 2021 وتحديدا في الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة قبل أن يتم تجديد العقد عقب انتهاء فترة الإعارة في الصيف.

وشهدت بداية مصطفى محمد مع الفريق التركي بداية قوية ونجاحه في اثبات ذاته بشكل سريع إلا أنه لم ينجح في الاستمرار على مستواه المعهود في بداية مشواره.

وشارك نجم الزمالك السابق في 57 مباراة مختلفة رفقة الفريق التركي نجح خلالهم في إحارز 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.