شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يوافق على رحيل لاعبه رغم إيقاف القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، وافقت على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يُنفذ عقوبة الحرمان من القيد

الهلال

ويواجه الهلال السعودي، عقوبة الحرمان من التعاقدات، على خلفية تجديد عقد الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول، على الرغم من توقيعه للغريم النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن نادي التعاون، قدم عرض رسمي من أجل التعاقد مع سعد الناصر لاعب فريق الهلال، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عرض التعاون لضم الناصر

وتابعت: "عرض نادي التعاون يشتمل على الحصول على خدمات الناصر بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط، حتى 30 يونيو 2023".

واختتمت: "إدارة الهلال أعلنت موافقتها على رحيل اللاعب الشاب إلى نادي التعاون، ولكن سوف يتم انتظار قرار الناصر من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي".

من ناحية أخرى، قدمت إدارة الهلال، طلبًا رسميًا إلى مركز التحكيم الرياضي بالتدابير الوقتية، وسط تأكيدات على رفع العقوبة مؤقتًا، لحين صدور القرار النهائي في قضية كنو ونادي النصر.