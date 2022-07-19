شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: إجراء 118 ألف عملية توثيق إلكتروني خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إجراء 1226 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال

- 3045 عملية تحديث صكوك و422 عملية تفعيل حساب منشآت

- إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية

أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز najiz.sa لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى، أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية، شملت خدمات الوكالات، والإفراغ العقاري، والعديد من الخدمات التوثيقية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية، وسبعة آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 1226 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال، إضافة إلى 3045 عملية تحديث صكوك، و422 عملية تفعيل حساب منشآت، وأكدت الوزارة المضي قدمًا في إتاحة جميع خدماتها التوثيقية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.