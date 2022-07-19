لأول مرة .. درجات الحرارة في بريطانيا تتخطى 40 درجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تخطت درجات الحرارة اليوم في بريطانيا وللمرة الأولى عتبة الأربعين مسجلة 40.2 درجة في مطار هيثرو، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية.
وبحسب “الفرنسية”، جاء المستوى الجديد بعد ساعة من تجاوز المملكة المتحدة الحرارة القياسية البالغة 38.7 درجة مئوية المسجلة في 2019 في كامبريدج بشرق إنجلترا، ويأتي الارتفاع الجديد وسط موجة حر تجتاح شمال غرب أوروبا.
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