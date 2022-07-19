“الموارد البشرية” تعلن عن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ 20 / 12 / 1443 هـ الموافق 19 / 07 / 2022 م وحتى نهاية يوم 13 / 01 / 1444 هـ الموافق 11 / 08 / 2022 م وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط (https://eservices.mlsd.gov.sa ) لجميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل.

وتوضح الوزارة أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية كالتالي:

أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية ، كما يمكن للشخص ذو الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، خلو الشخص ذو الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، أن تكون درجة الذكاء للشخص ذو الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.

كما تبين الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة على النحو التالي:

1- الدخول عبر الرابط الإلكتروني للوزارة https://eservices.mlsd.gov.sa

2- الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد.

3- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

4- اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية.

5- اختيار المركز المرغوب الالتحاق به من القائمة المنسدلة.

6- تحديد الخدمات الإضافية – المواصلات.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.