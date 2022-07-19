“المرور” تقدم نصائح مهمة لقائد المركبة عند تجاوز أخرى

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت المديرية العامة للمرور عدة نصائح لقائد المركبة، عند تجاوز أي مركبة أثناء السير على الطريق.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، يراعي قائد المركبة ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها، أو أعطته إشارة تحذير بذلك ، وألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلا في تجاوزهو

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة أن يكون الطريق أمامه خالية من العوائق وواضح الرؤية، وأن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها

وتابعت : إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية ، وأن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.

ولفتت إلى أنه بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.