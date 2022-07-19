موظفو مصرف لبنان يعلنون الإضراب لـ3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أضرب عدد من موظفي مصرف لبنان وقاموا بإغلاق المصرف مع اعتصام عددا من الموظفين داخل حرم المصرف.

وطبقا لبيان لموظفي مصرف لبنان، فإن الاعتصام اعتراضا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غادة عون، على حد وصف البيان.

وكانت قوات من أمن الدولة اللبنانية ترافقها القاضية غادة عون، لاحقت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في محاولة لتوقيفه.

وأوضحت المصادر أن قوات أمن الدولة داهمت منزله إلا أنه لم يكن متواجدا به.

وأضافت: توجهت القوات بعد ذلك إلى مصرف لبنان، لكن لا يوجد إذن من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإعطاء تصريح الدخول إلى المصرف.